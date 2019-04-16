Жилье в центре Москвы подешевело

С января по март 2019 года цены на вторичную недвижимость выросли во всех округах Москвы, кроме Центрального. Об этом говорится в материалах Domofond, поступивших 16 апреля в редакцию «Ленты.ру».

Лидером по росту цен на вторичное жилье стал Южный административный округ столицы, квартиры здесь поднялись в цене на 6,4 процента, до 188 тысяч рублей за метр. Второе и третье места по положительной динамике достались ЮВАО (рост на 5,2 процента) и СВАО (рост на 4,7 процента), стоимость метра ненового жилья на этих территориях достигла 175 и 193 тысячи рублей соответственно.

В ЦАО «вторичка», напротив, подешевела — на 2,3 процента, до уровня в 378 тысяч рублей за квадратный метр. Центральный округ стал единственным в столице, где стоимость вторичной недвижимости снизилась с начала года, подчеркивается в материалах Domofond.

В среднем, как подсчитали аналитики компании, метр московской «вторички» подорожал за квартал на 3,4 процента, до 208 тысяч рублей.

Ранее в Domofond проанализировали квартальную динамику цен на вторичную недвижимость крупных городов России. С января по март 2019-го метр жилья в стране подорожал на 3 процента, до 64,2 тысячи рублей. Регионами-лидерами по темпам роста цен стали Татарстан (плюс 7 процентов), Ставропольский край и Сахалинская область (оба — плюс 6 процентов),

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