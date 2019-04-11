Тайные продажи жилья вошли в моду в Москве

Доля московских элитных квартир, которые продаются закрыто, без вывода на рынок и рекламы, заметно выросла. Об этом говорится в материалах международной консалтинговой компании Knight Frank (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

«Сохранился один из трендов рынка, особенно ярко проявившийся в прошлом году, — закрытые продажи в ряде проектов элитного и премиального уровня», — отмечают аналитики компании, уточняя, что в течение первого квартала 2019-го доля таких продаж выросла с 33 до 40 процентов всего объема сделок.

Общее число сделок с высокобюджетной недвижимостью, по данным Knight Frank, выросло относительно аналогичного квартального показателя 2018-го на 42 процента. Всего с января по март 2019 года было продано 240 элитных квартир и апартаментов, причем лидерами по количеству сделок стали жилые комплексы «Садовые кварталы», Barrin House и «Медный».

Средневзвешенная цена предложения выросла за три месяца на 7 процентов, до 1,06 миллиона рублей за метр, достигнув тем самым трехлетнего максимума.

Ранее собственной аналитикой по закрытым продажам столичного элитного жилья поделились эксперты компании «Метриум». По их данным, в 2018 году порядка 46 процентов высокобюджетных новостроек Москвы продавались именно в режиме непубличных переговоров с ограниченным кругом потенциальных покупателей. «Параметры возможной сделки обсуждаются только с конкретными покупателями, имеющими предметный интерес», — прокомментировали в компании параметры такой модели продаж.

Практически аналогичную годовую статистику обнародовали также аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group.

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