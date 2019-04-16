Квартиру самого богатого россиянина выставили на продажу в Москве за миллиард

Российский миллиардер, совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин продает пятиэтажную квартиру в Москве за 900 миллионов рублей (14 миллионов долларов). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Baza, покупателям предлагается целый подъезд в правом крыле знаменитой сталинской высотки на Котельнической набережной. Общая площадь жилья — 873 квадратных метра. Квартира имеет индивидуальный вход.

На каждом жилом этаже квартиры по 10-11 окон, из которых открываются виды на Кремль, Москву-реку и парк «Зарядье». Реализацией объекта занимается международное агентство недвижимости Sotheby's International Realty.

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В распоряжении Baza есть выписка из Росреестра, свидетельствующая о том, что квартира принадлежит именно Лисину. «В высотке на Котельнической нет других помещений столь значительного размера», — отмечают авторы Telegram-канала. В опубликованной ими копии документа указано, что Лисину по адресу Котельническая набережная, 1/15, корпус Б, принадлежит нежилое помещение площадью почти 931 квадратный метр, занимающее восемь этажей и антресоль. В объявлении о продаже, между тем, речь идет об объекте меньшей площади и этажности.

Владимир Лисин по итогам 2018 года занял первое место рейтинга богатейших россиян, опубликованного журналом Forbes. Его состояние издание оценило в 19,1 миллиарда долларов.

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