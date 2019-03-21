Названы российские олигархи с самыми большими доходами

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий, который в начале 2018 года продал группе ВТБ 29,1 процента акций своей компании за 2,44 миллиарда долларов, возглавил ежегодный рейтинг российских миллиардеров с самыми высокими доходами, составляемый журналом Forbes. Галицкий попал в данный список впервые.
На втором месте рейтинга оказался Михаил Прохоров, который, продолжая распродавать свои активы, выручил порядка 1,77 миллиарда долларов после продажи 49 процентов баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций «Русала». В прошлом году Прохоров занимал в рейтинге пятое место. На третьем месте списка — Владимир Лисин, получивший дивиденды НЛМК в размере 1,59 миллиарда долларов. В прошлом году он также занимал третью строчку рейтинга.
Пятерку миллиардеров с самыми высокими доходами замыкают Алексей Мордашов и Алишер Усманов. Мордашов получил 1,46 миллиарда долларов благодаря дивидендам и продаже акций «Северстали», дивидендам Nordgold и TUI. Доход Усманова составил 1,12 миллиарда долларов за счет продажи доли в лондонском футбольном клубе «Арсенал» и дивидендов от «Металлоинвеста».
В десятку олигархов с самыми высокими доходами также вошли Владимир Потанин (1,12 миллиарда долларов), Вагит Алекперов (740 миллионов долларов), Виктор Вексельберг (710 миллионов долларов), Роман Абрамович (600 миллионов долларов) и Сулейман Керимов (490 миллионов долларов).
Данный рейтинг Forbes оценивает реальные деньги, полученные предпринимателями в период с 10 февраля 2018 года по 8 февраля 2019-го за продажу своих активов или в виде дивидендов, и не является списком богатейших бизнесменов России. Как отмечает издание, при его составлении не учитывались налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии.