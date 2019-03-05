Назван богатейший человек планеты

Рейтинг богатейших бизнесменов планеты по версии Forbes второй год подряд возглавил основатель Amazon Джефф Безос. Как сообщает журнал, за год Безос разбогател на 19 миллиардов долларов, теперь его состояние оценивается в 131 миллиард долларов.

Отмечается, что к сентябрю 2018 года капитализация Amazon достигла одного триллиона долларов. Затем акции опустились на 20 процентов, но все равно теперь стоят дороже, чем в прошлом марте.

В январе Безос сообщал, что планирует развестись со своей женой. По закону в этом случае супруги должны справедливо разделить имущество, включая доход, полученный за время совместной жизни, это касается и акций Amazon. Поводом для развода оказались романтические отношения бизнесмена с бывшей телеведущей Лорен Санчес.

Есть ли у четы Безос брачный договор, в котором прописаны отличные условия, неизвестно. По оценке Bloomberg, Маккензи Безос, жена миллиардера, может получить 69 миллиардов долларов в результате развода, что сделает ее самой богатой женщиной в мире.

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