Самого богатого человека в мире шантажировали интимными фото

Основатель Amazon Джефф Безос рассказал, что издание National Enquirer шантажировало его личными фотографиями. В качестве доказательства он привел переписку с адвокатом Джоном Файном, который представляет интересы компании American Media, владеющей таблоидом, и ее руководителя Дэвида Пекера. Заявление бизнесмена опубликовал Bloomberg.

National Enquirer опубликовал фото Безоса с бывшей телеведущей Лорен Санчес еще до того, как стало известно о его разводе с женой Маккензи. Бизнесмен посчитал, что это связано с политикой: он владеет изданием Washington Post, которое регулярно критикует президента США Дональда Трампа, тогда как Дэвид Пекер поддерживает американского лидера.

Безос начал расследование, чтобы выяснить, есть ли у скандала политические мотивы. После этого он получил письмо от Файна, где тот заявил, что издание опубликует новую серию снимков, если он не прекратит расследование. Адвокат снабдил письмо подробным описанием интимных деталей, запечатленных на фото.

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Файн потребовал сделать публичное заявление о том, что исходные публикации о личной жизни Безоса никак не связаны с политикой. Миллиардер подчеркнул, что он не будет выступать с ложными заявлениями из страха быть разоблаченным. «Вместо того, чтобы поддаться вымогательству и шантажу, я решил опубликовать то, что они мне прислали, несмотря на неловкие для меня личные подробности», — сказал Безос.

В начале января стало известно, что Безос решил развестись со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Причиной разрыва стали его отношения с Лорен Санчес. Бывшая жена Безоса может получить до половины всего имущества — 69 миллиардов долларов, что сделает ее самой богатой женщиной в мире.

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