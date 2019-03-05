Раскрыто состояние самого богатого россиянина

Бизнесмен Леонид Михельсон, которому принадлежат крупные пакеты «Новатэка» и «Сибура», снова стал богатейшим россиянином по версии журнала Forbes.

За 2018 год его состояние выросло с 18 до 24 миллиардов долларов. Это объясняется тем, что капитализация «Новатэка» (Михельсону принадлежит 24,76 процента компании) за год поднялась более чем на 50 процентов. По данным на 9 февраля 2018 года, одна акция на Московской бирже стоила 714,4 рубля.

Второе место в рейтинге получил Владимир Лисин, чье состояние равно 21,3 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов, которому принадлежит 20,7 миллиарда долларов.

Состояние Геннадия Тимченко, которому также принадлежит доля в «Новатэке» и «Сибуре», выросло с 16 миллиардов в 2018 году до 20,1 миллиарда долларов в 2019-м.

Выручка «Новатэка» в прошлом году поднялась на 42,2 процента и достигла уровня 825,8 миллиарда рублей (в 2017-м было 579,8 миллиарда рублей). В конце 2017-го начал работу принадлежащий компании завод по сжижению газа «Ямал СПГ» мощностью 17,4 миллиона тонн в год, чья продукция идет на экспорт.

Михельсон впервые попал в рейтинг Forbes в 2016-м, тогда его состояние оценили в 14,4 миллиарда долларов, в следующем году оно выросло еще на 4 миллиарда. В 2018 году, по оценке Forbes, Михельсон обеднел на 400 миллионов долларов и смог занять только третью строчку рейтинга после металлургов Владимира Лисина и Алексея Мордашова.

В феврале Михельсон заявил, что «Новатэк» может поставлять сжиженный газ в Европу по ценам ниже американского. По его мнению, компания способна продавать топливо по цене 3,15 доллара за миллион BTU (британских тепловых единиц; 27,5 кубометра), в то время как американский СПГ будет стоить 7-8 долларов за миллион BTU.

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