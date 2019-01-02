Российские олигархи потеряли шесть миллиардов долларов

Российские миллиардеры потеряли в 2018 году почти шесть миллиардов долларов. Расчеты проведены РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в список из 500 богатейших человек мира входят 25 россиян. Увеличить свое состояние удалось девяти из них.

Первое место среди россиян занимает один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с 19,6 миллиарда долларов. Его состояние за год выросло на 687 миллионов.

Следом расположились совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который в 2018-м стал богаче на 2,77 миллиарда долларов (до 19,4 миллиарда), и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, на счету которого 17,9 миллиарда долларов (минус 146 миллионов).

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