Раскрыты заработки российских миллиардеров

Совокупный капитал российских миллиардеров с начала года к 1 октября вырос на 18,5 миллиарда долларов. Такие выводы можно сделать из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Первое место среди россиян и по объему капитала, и по размеру прибыли за этот год занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон (38-е место в мировом рейтинге). За этот год он увеличил свой капитал на 4,93 миллиарда долларов, и теперь его состояние оценивается в 21,6 миллиарда долларов.

Второе место среди соотечественников (42-е место в общем рейтинге) получил глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, заработавший за девять месяцев 2,55 миллиарда долларов, общий размер состояния — 20,6 миллиарда долларов. Замыкает тройку богатейших россиян (43-е место в общем рейтинге) основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 491 миллион долларов и составил 20,2 миллиарда долларов.

Четвертое и пятое места между собой поделили основной собственник «Норникеля» Владимир Потанин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. При этом Потанин потерял за год 144 миллиона долларов (общее состояние на октябрь — 18,8 миллиарда долларов). Алекперов, напротив, заработал за это время 4,28 миллиарда долларов, благодаря чему его состояние выросло до 16,9 миллиарда долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!