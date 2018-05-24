Составлен список будущих миллиардеров России

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников России, составленный Forbes. Юсуфу Алекперову может достаться 17 миллиардов долларов.

На второе место журнал поместил детей крупнейшего акционера «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона — дочь Виктория и родившийся в 2015 году сын, чье имя неизвестно, могут унаследовать по 8,9 миллиарда долларов. Третью позицию заняли дети владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко Тара и Андриан, которые могут претендовать на 7,3 миллиарда долларов каждый.

В первую десятку богатейших наследников журнал также включил сына партнера Михаила Фридмана по «Альфа-Групп» и LetterOne Алексея Кузьмичева — Алексиса Кузьмичева. Он занимает четвертую позицию и может унаследовать 7,1 миллиарда долларов. На пятом месте сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова — Джахангир. Ему может достаться 6,9 миллиарда долларов.

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Дети владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга — Ирина и Александр — оказались на шестом месте и могут получить по 6,8 миллиарда. На седьмой позиции дети владельца НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия с наследством по 6,5 миллиарда долларов.

Восьмое место в рейтинге занимают наследники члена совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко — Наталье, Ксении и Ивану может достаться по 5,2 миллиарда долларов. На девятой позиции дети владельца «Магнитки» Виктора Рашникова Татьяна и Ольга. Каждая из них может получить по 4,7 миллиарда долларов. Замыкает десятку дочь генерального директора «Уральской горнометаллургической компании» Андрея Козицына Мария — размер ее потенциального наследства оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

Во вторую десятку самых богатых наследников Forbes вошли дети основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого, совладельца «Лукойла» Леонида Федуна, основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, председателя совета директоров «Северстали» Алексей Мордашова, владельца «Интерроса» Владимира Потанина. Также в него включены дети основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева, акционера LetterOne, председателя совета директоров группы «Альфа-Банк» Петра Авена и совладельца LetterOne Германа Хана, а также дети совладельца Evraz Александра Фролова. Они могут унаследовать суммы от 2,3 миллиарда до 3,9 миллиарда миллиардов.

По оценке журнала, на 20 апреля 2018 года в России насчитывалось 102 миллиардера, их совокупное состояние составило 403 миллиарда долларов. Forbes при составлении рейтинга разделил состояние каждого олигарха на количество его признанных детей и не учитывал при расчете долю супругов или заявления, что все свои миллиарды олигархи завещают на благотворительность, а не детям.

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