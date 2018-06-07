Российскому миллиардеру пришлось доказывать свою преданность исламу

Российский миллиардер Фархад Ахмедов ответил на заявления своей бывшей жены Татьяны Ахмедовой, усомнившейся в его мусульманской вере, сообщает РБК.

В интервью газете The New York Times Татьяна Ахмедова поставила под вопрос решение обратиться в шариатский суд.

«Она прекрасно знает, что я истово верующий мусульманин. Ее утверждения так же оскорбительны, как и лживы», — сказал миллиардер отвечая на заявления Ахмедовой. Бизнесмен отметил, что его бывшая жена никогда не интересовалась религиозными взглядами, а ислам воспринимала как «оправдание экстремистов и террористов».

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«Мы долгие годы жили врозь, поэтому ее рассуждения о моей вере — очередное лукавство, направленное на то, чтобы всех ввести в заблуждение ради вымогательства крупной суммы денег», — сказал он. После развода в 2000 году у Татьяны Ахмедовой нет никаких оснований рассказывать о его дальнейшей жизни, подчеркнул бизнесмен.

Интервью The New York Times бывшая жена миллиардера дала после того, как адвокаты Ахмедова предложили передать шариатскому суду решение судьбы яхты Luna. Судно было арестовано в Дубае по требованию британского суда.

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России-2018» Фархад Ахмедов занимает 69 строку с состоянием 1,4 миллиарда долларов.

По оценке издания, в конце апреля 2018 года в России насчитывалось 102 миллиардера, их совокупное состояние составило 403 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу Bloomberg, самым богатым человеком России является владелец НЛМК Владимир Лисин.

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