Магомедовы потеряли миллиарды рублей после ареста

Владельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, арестованные на два месяца по решению Тверского суда Москвы, потеряли порядка четырех миллиардов рублей на снижении стоимости акций компаний, входящих в группу. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

Больше всего упали котировки транспортной группы FESCO. Так, акции Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы) к 10:40 по московскому времени снизились на 19,4 процента, до 5,4 рубля за штуку. Акции Новороссийского морского торгового порта упали на 3,7 процента, до 7,5 рубля, бумаги «Трансконтейнера» (половина принадлежит РЖД) снизились на 4,7 процента, до 4715 рубля.

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Как отмечает издание, к 11:40 акции «Трансконтейнера» и Новороссийского морского торгового порта отыграли падение и фактически приблизились к уровню закрытия в пятницу.

Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, сумма похищенных денежных средств составляет более двух миллиардов рублей. Руководителя входящей в группу компании «Интекс» Артура Максидова подозревают в хищении более 668 миллионов рублей, однако он обвинения отрицает.

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