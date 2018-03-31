Зиявудина Магомедова арестовали по делу о хищении миллиардов рублей

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, передает «Интерфакс».

Бизнесмена, а также его брата Магомеда Магомедова подозревают в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, сумма похищенных денежных средств в деле составляет более двух миллиардов рублей.

Как сказал на заседании суда прокурор, где находятся эти деньги, следствие пока не знает, по информации МВД, их вывели за рубеж.

Также на два месяца арестован директор компании «Интэкс», которая входит в группу «Сумма», Артур Максидов. Как считают следователи, «действуя в составе преступного сообщества», Максидов похитил не менее 668 миллионов рублей.

Максидова и Магомедовых задержали 30 марта. Они отрицают обвинения. Ходатайство следствия об аресте Магомеда Магомедова суд рассмотрит после 31 марта.

Сторона обвинения сообщила о семи уголовных делах в отношении Зиявудина Магомедова, они объединены в одно производство. Адвокаты просили освободить бизнесмена под залог 2,5 миллиарда рублей.

Следователи МВД полагают, что Магомедовы причастны к похищению бюджетных средств, выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

Выступая на заседании 31 марта, Зиявудин Магомедов сообщил, что подавал «разные заявления в МВД и ФСБ по поводу денег, которые были просто похищены». По его словам, «никакой помощи» от силовиков «Сумма» не дождалась (цитаты по РБК).

«Коммерсантъ» писал, что речь может идти в том числе о 752 миллионах рублей, которые были похищены при строительстве «Арены Балтика» в Калининграде для чемпионата мира по футболу 2018 года. Генподрядчиком одного из этапов строительства был «Глобалэлектросервис», дочерняя фирма «Суммы».

Как передает «Медиазона», в суде Магомедов начал рассказывать следователю о строительстве калининградского стадиона, однако судья прервала его, сказав, что это не имеет отношения к предмету заседания.

Группа «Сумма» — холдинг с активами в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

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