Суд арестовал брата Зиявудина Магомедова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Магомеда Магомедова — брата Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма». Его подозревают в растрате, хищениях и создании преступного сообщества, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось об аресте на два месяца Зиявудина Магомедова. По данным следствия, в деле идет речь о хищении более двух миллиардов рублей. Где находятся деньги, пока неизвестно. В МВД считают, что их вывезли за рубеж.

Семь уголовных дел в отношении Магомедовых объединены в одно производство. Адвокаты просили освободить бизнесмена Зиявудина Магомедова под залог 2,5 миллиарда рублей, однако суд отказал.

Группа «Сумма» — холдинг с активами в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.

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