МВД раскрыло подробности дела владельцев «Суммы» Магомедовых

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Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД.

Также задержан руководитель компании «Интекс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Они проходят по уголовным делам о хищении бюджетных средств, выделенных в том числе на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

ТАСС добавляет, что речь также идет о статье об организации преступного сообщества.

Обыски по делу Магомедовых прошли в 25 российских регионах, в том числе в Москве и в Подмосковье.

О задержании Зиявудина Магомедова стало известно вечером 30 марта. Представитель «Суммы» это отрицал. Позднее МВД сообщило, что просит суд арестовать Магомедовых, Тверской суд рассмотрит ходатайство 31 марта.

По данным «Коммерсанта», в «Сумме» прошел обыск по делу о хищении 752 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде для чемпионата мира по футболу 2018 года. Генподрядчиком одного из этапов строительства был «Глобалэлектросервис», дочерняя фирма «Суммы».

Источник РБК связывал следственные действия в «Сумме» с налоговыми проблемами.

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Предыстория: Совладелец группы «Сумма» Магомедов поговорил со следователями
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