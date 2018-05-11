Братьям Магомедовым предъявили обвинения

Совладельцам группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату, бывшему сенатору Магомеду Магомедову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Братья Магомедовы, а также экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов были арестованы 30 марта — в тот же день следователь сообщил им, что они подозреваются в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве.

Магомедовы и Максидов 31 марта были арестованы на два месяца. Как отмечает газета, дожидаться истечения данного срока следователь не стал, и «на днях всем трем фигурантам он предъявил официальные обвинения, после чего допросил их в новом процессуальном статусе».

Материалы по теме Песочный человек На чем разбогател самый загадочный миллиардер России

Как сообщают источники издания, по мнению обвинения, Зиявудин Магомедов возглавлял преступное сообщество и отвечал в нем «за экономику», Магомед Магомедов, по данным следователей, обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Артур Максидов определен как ближайший соратник братьев Магомедовых. По информации обвинения, Зиявудин и Магомед Магомедовы ответственны за шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. По подсчетам следователей, ущерб от от их действий превысил 2,5 миллиарда рублей.

Два эпизода, по версии следствия, связаны с подготовкой Чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в России. В частности, как считает обвинение, через компанию «Глобалэлектросервис», входящую в группу «Сумма», подозреваемые организовали хищение бюджетных средств, выделенных в рамках государственного контракта на строительство стадиона к чемпионату в Калининграде. За счет поставок менее качественного и более дешевого песка они якобы смогли выручить около 500 миллионов рублей. Также братья подозреваются в мошенничестве с обустройством острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена «Зенит-Арена» на еще 650 миллионов рублей.

Братья Магомедовы и Максидов свою вину не признали. По информации газеты, в ближайшее время следователи предъявят обвинения и другим участникам преступного сообщества. В частности, речь идет о предполагаемых участниках эпизода в Калининграде — главе дирекции строительства объектов Востока ОАО «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову, экс-министру строительства области Амиру Кушхову и замглавы регионального управления капстроительства Сергею Трибунскому.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!