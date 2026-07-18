Россиян предупредили о повышенном риске образования тромбов в жару

Терапевт Виноградова заявила о повышенном риске возникновения тромбов в жару

В жару из-за сгущения крови увеличивается риск образования тромбов. Об этом в разговоре с RT сообщила терапевт «СМ-Клиника» Татьяна Виноградова.

Она отметила, что в жаркую погоду организм теряет значительно больше жидкости. На фоне малоподвижности и хронических заболеваний это создает благоприятные условия для образования тромбов. По словам собеседницы издания, сгусток крови способен не только частично или полностью перекрыть кровоток, нарушив кровоснабжение тканей, но также оторваться, вызвав жизнеугрожающие осложнения.

Виноградова уточнила, что в группу повышенного риска входят люди с варикозной болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. Также вероятность тромбоза повышается у беременных и женщин в послеродовом периоде, а также у людей, которые долгое время остаются без движения, например, во время сидячей работы или авиаперелетов.

Ранее гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская рассказала, для кого холодные напитки и мороженое в жару могут быть опасны. «Отказаться от них стоит только тем, у кого холодные продукты и напитки вызывают спазм пищевода», — пояснила она.