РИА Новости: У нового премьера Украины Корецкого нашли три участка под Константиновкой

Недавно назначенный премьер-министр Украины Сергей Корецкий оказался владельцем трех земельных участков в окрестностях Константиновки, которая была освобождена российскими войсками. На этот факт обратили внимание журналисты РИА Новости при изучении декларации нового главы кабмина.

В отчетных документах Корецкого за 2025 год указано, что членам его семьи принадлежит 21 объект недвижимого имущества. Большую часть составляют земельные активы — всего их насчитывается 17. Три из них расположены неподалеку от Константиновки, на территории Константиновской общины. Еще 12 находятся в Дружковской общине, входящей в Славянско-Краматорскую агломерацию.

Совокупная площадь перечисленных участков достигает примерно 261,5 тыс. кв. м. Кроме того, в документ внесены два земельных надела в Волынской области, оформленные на супругу Корецкого. Площадь одного из них составляет 1,7 тыс. кв. м, другого — 1,9 тыс. кв. м.

В отчетности главы «Нафтогаза Украины» также фигурирует киевская квартира площадью 233,9 кв. м. Ее собственницей значится Ульяна Климюк, тогда как Корецкий вместе с женой имеют право безвозмездно пользоваться этим жильем. Информация о дочери в декларации отсутствует. По версии украинских СМИ, Климюк может приходиться дочерью Ирине Корецкой.

Помимо этого, декларант сообщил об аренде жилого дома в престижном поселке Козин, расположенном в Обуховском районе Киевской области. Размер недвижимости и сумма арендной платы в документе не раскрываются.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев. Также сообщалось, что Сергей Корецкий после получения власти в премьерском кресле дал распоряжение всем министерствам с жестким дедлайном.