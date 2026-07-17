Новый премьер Украины сразу поставил жесткое поручение своему кабинету

Новый премьер Украины Корецкий дал поручение всем министерствам с жестким дедлайном

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий дал первое поручение кабинету министров с жестким дедлайном. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

«В течение 7 дней все министерства должны подать предложения в Программу деятельности и план приоритетных действий Кабинета Министров. До 5 августа должны завершить подготовку этих документов и вынести их на рассмотрение правительства», — написал премьер.

Уточняется, что в документе будут обозначены конкретные цели и сроки их достижения. Программа станет основным инструментом оценки эффективности министерств и кабмина в целом. В течение месяца она будет утверждена и подана на рассмотрение Рады.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.