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20:29, 17 июля 2026Бывший СССР

Новый премьер Украины сразу поставил жесткое поручение своему кабинету

Новый премьер Украины Корецкий дал поручение всем министерствам с жестким дедлайном
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий дал первое поручение кабинету министров с жестким дедлайном. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

«В течение 7 дней все министерства должны подать предложения в Программу деятельности и план приоритетных действий Кабинета Министров. До 5 августа должны завершить подготовку этих документов и вынести их на рассмотрение правительства», — написал премьер.

Уточняется, что в документе будут обозначены конкретные цели и сроки их достижения. Программа станет основным инструментом оценки эффективности министерств и кабмина в целом. В течение месяца она будет утверждена и подана на рассмотрение Рады.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.

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