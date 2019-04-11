В Москве зафиксирован аномальный спрос на элитное жилье

Рынок аренды элитного столичного жилья в первом квартале 2019 года показали пиковую активность. Об этом свидетельствуют материалы исследования аналитиков компании Savills, поступившие в четверг, 11 апреля, в редакцию «Ленты.ру».

Спрос на дорогие съемные квартиры вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. «В первом квартале рынок аренды элитного жилья продемонстрировал высокую активность, — прокомментировала данные исследования директор департамента аренды Savills в России Елена Куликова. — Мы фиксируем интерес клиентов к квартирам различной стоимости, в том числе, к самым дорогим. Так, в течение истекшего квартала при участии нашей компании была заключена сделка с лотом, арендная ставка которого составляет миллион рублей в месяц».

Наибольшим спросом у квартиросъемщиков элитного сегмента пользовались «трешки» с двумя спальнями, отмечают в Savills: на этот формат жилья пришлось около 36 процентов всех запросов. Самыми востребованными районами по итогам квартала стали Ленинградский проспект (вблизи престижной Англо-американской школы), Замоскворечье и Китай-город.

Средний бюджет спроса на аренду элитного жилья в Москве за три первых месяца 2019 года составил 240 тысяч рублей в месяц.

Согласно ранее опубликованным данным Savills, самой дорогой арендной квартирой Москвы в 2018 году стала десятикомнатная квартира в одном из ЖК в районе Цветного бульвара. Квартиру площадью 500 квадратных метров предлагалось снять за 1,6 миллиона рублей в месяц.

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