Казахи и белорусы оказались любителями дорогого жилья в Сочи

Граждане Казахстана лидируют среди иностранных покупателей элитной жилой недвижимости в Сочи. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Мандарин», предоставленные редакции «Ленты.ру».

В 2018-м и начале 2019 на выходцев из Казахстана пришлось около 40 процентов сделок, заключенных с участием иностранцев на сочинском рынке дорогого жилья. На втором месте — белорусы с долей в 22 процента, на третьем — граждане Украины (15 процентов межнациональных сделок). Дорогим эксперты считают жилье стоимостью от 100 миллионов рублей.

В целом в сегменте лидируют москвичи: на них приходится около трети договоров по покупке сочинской «элитки». Порядка 11 процентов сделок заключают покупатели из Краснодара, примерно столько же приходится на жителей Санкт-Петербурга.

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По данным риелторов, всего в 2018-м и первом квартале 2019-го в Сочи продали более 200 объектов недвижимости стоимостью от 100 миллионов рублей. Средняя цена лота составила 205 миллионов рублей, а стоимость квадратного метра — 391 тысячу рублей.

«В основном такие лоты приобретают для собственного проживания. В связи с этим рынок аренды высокобюджетных объектов дефицитен — можно сказать, что спрос превышает предложение, поэтому крупные инвесторы все более пристально смотрят в этом направлении», — отмечается в предоставленных материалах.

В марте 2019-го аналитики включили Сочи в тройку российских городов с самой привлекательной для инвесторов недвижимостью. По их подсчетам, доходность от вложений в местные объекты составляет 19 процентов годовых. Выгоднее вкладываться только в жилье в Уфе, где доходность достигает 20 процентов годовых.

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