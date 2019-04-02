Назван самый веселый город России

Россияне считают Сочи городом с самыми веселыми жителями в стране. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru (материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Материалы по теме Чужая поляна Квартиры у Черного моря подешевели до предела. Пора брать?

Сочи назвали самым веселым 35 процентов респондентов. В первую тройку рейтинга также попали Ялта и Екатеринбург — за них отдали голоса 21 и 12 процентов респондентов соответственно. Четвертую строчку заняла Москва (девять процентов голосов), а культурная столица Санкт-Петербург, Севастополь и Нижний Новгород вместе оказались на пятой позиции списка — за них проголосовали по шесть процентов опрошенных.

В конце декабря 2018-го Сочи был назван самым популярным для путешествий российским городом. Также в рейтинг попали крымские курорты, курорты Краснодарского края (Анапа, Туапсе и Геленджик), Минеральные Воды (Ставропольский край) и города Золотого кольца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru