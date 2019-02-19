Определены российские города с самой дешевой шаурмой

Московское консалтинговое бюро «Стрелка» оценило привлекательность российских городов для выпускников вузов на основе средней стоимости шаурмы. Об этом сообщает «Российская газета».

Оказалось, что цены на блюдо различаются почти в три раза в разных городах страны. Так, самая дорогая шаурма продается в Нарьян-Маре и стоит 245 рублей. Жители Южно-Сахалинска отдают за нее 206 рублей, Салехарда — 183 рубля, Якутска — 181 рубль. Пятерку лидеров завершает Владикавказ: в этом городе за шаурму просят 167 рублей.

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Самая дешевая шаурма продается по цене от 87 рублей. Наиболее привлекательными городами с точки зрения цен на шаурму стали Волжский, Грозный, Киров, Махачкала и Тольятти.

В октябре 2018 года Роспотребнадзор проверил 251 точку по продаже шаурмы в Москве и во всех обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Согласно отчету надзорного органа, в ряде столичных заведений общепита отсутствуют документы на сырье, а также нарушены срок годности и условия хранения продуктов.

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