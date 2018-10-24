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Московская шаурма оказалась опасной

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Роспотребнадзор проверил 251 точку по продаже шаурмы в Москве и во всех обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом в среду, 24 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно отчету надзорного органа, в ряде столичных заведений общепита отсутствуют документы на сырье, а также нарушены срок годности и условия хранения продуктов. Кроме того, в плохом состоянии находятся помещения для приготовления шаурмы, в большинстве точек отсутствует подводка воды. В ведомстве также установили, что все повара работают без специальной одежды и перчаток.

Продукция оказалась небезопасной и по микробиологическим показателям. «В 140 смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в том числе с рук поваров выделен патогенный золотистый стафилококк», — говорится в сообщении.

В результате сотрудники ведомства изъяли и уничтожили более полутора тонн шаурмы, а также составили свыше 290 протоколов об административных нарушениях. В качестве наказания для заведений назначены штрафы на общую сумму почти 6 миллионов рублей.

Проверка была организована по требованию прокуратуры в связи с участившимися жалобами покупателей на отравления шаурмой, уточнили в надзорном органе.

В августе 2018 года Роспотребнадзор подсчитал долю поддельного импортного молока. По результатам проверки было выявлено, что около шести процентов всей заявленной продукции является фальсификатом. Всего было исследовано более 140 тысяч проб молока.

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