Роспотребнадзор подсчитал долю поддельного молока

Роспотребнадзор проверил импортное молоко и выявил множество несоответствий с предъявляемыми компаниям требованиями. В официальном сообщении ведомства говорится, что около шести процентов всей заявленной продукции является фальсификатом.

«Обеспокоенность Роспотребнадзора вызывает выявление импортной молочной продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Так, доля проб молочной продукции импортного производства, не соответствующих по физико-химическим показателям, в том числе показателям фальсификации, в первом полугодии 2018-го составила шесть процентов», — заявили в ведомстве.

Надзорное ведомство исследовало более 140 тысяч проб молока и молочной продукции.

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Сразу после обнаружения негативных результатов Роспотребнадзор принял определенные меры: «Наложено административных штрафов на общую сумму около 500 миллионов рублей, направлено 255 исков о нарушениях законодательства в суды, 733 материала — в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, более 900 писем — в органы сертификации об отзыве и приостановлении действия сертификатов соответствия». С прилавков при этом снято более 300 тонн проверенной продукции.

Роспотребнадзор представил список предприятий, чьи юридические адреса на этикетках продукции оказались несуществующими. Среди них такие "компании", как: ООО «Крокус» г. Москва, ООО «Молпродукт» г. Москва, ООО «Экопродукт» Новосибирская область, ООО «РиК» Воронежская область, ООО «Юнитекс» Московская область.

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