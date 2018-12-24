Назван самый популярный город России

Специалисты туроператора «Библио Глобус» составили список самых распространенных туристических направлений 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 декабря.
Эксперты проанализировали более миллиона туров, реализованных в 2018 году, по 50 российским и зарубежным направлениям. Самым популярным для путешествий российским городом оказался Сочи. Также в рейтинг попали крымские курорты, курорты Краснодарского края (Анапа, Туапсе и Геленджик), Минеральные Воды (Ставропольский край) и города Золотого кольца.
Среди зарубежных стран лидерами по посещению стали Турция, Кипр, Греция и Тунис. Также в список попали Испания, Болгария, Черногория, Доминиканская Республика, Чехия и Абхазия.
4 декабря сообщалось о том, что Москва стала одним из самых популярных городов мира. Специалисты организации Euromonitor International проанализировали 600 городов по всему миру и составили рейтинг 100 самых посещаемых.