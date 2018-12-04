Москва стала одним из самых популярных городов мира

Специалисты организации Euromonitor International проанализировали 600 городов по всему миру и составили рейтинг 100 самых посещаемых. Результаты исследования опубликованы на сайте Euromonitor.

Для каждого города эксперты посчитали количество посещений тех, кто находился там от 24 часов до 12 месяцев. При этом цель их визита (бизнес, отдых, посещение родственников или друзей) не учитывалась.

Исходя из полученных данных, самым популярным городом оказался Гонконг, где зафиксировано 29,8 миллиона посещений за 2018 год. За ним следуют Бангкок (23,68 миллиона) и Лондон (20,7 миллиона). В десятку самых посещаемых попали Сингапур (18,5 миллиона), Макао (18,9 миллиона), Париж (16,8 миллиона), Дубай (16,65 миллиона), Нью-Йорк (13,5 миллиона), Куала-Лумпур (13,4 миллиона) и Шэньчжэнь (12,4 миллиона).

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В рейтинге 100 самых посещаемых городов Москва оказалась на 48-м месте (5,4 миллиона посещений за 2018 год), а Санкт-Петербург — на 59-м (3,99 миллиона).

В ноябре международная консалтинговая компания Resonance составила рейтинг городов с лучшими условиями для жизни. Эксперты проанализировали 100 городов мира по 23 параметрам, в том числе: доступность жилья, возможность трудоустройства, состояние окружающей среды, уровень экономики и культуры. По всем критериям Лондон признан лучшим городом для жизни 2019 года.

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