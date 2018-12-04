Российский город признали самым культурным в мире

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Санкт-Петербург в третий раз получил международную премию World Travel Awards (WTA) в номинации Лидирующее культурное направление в мире (World's Leading Cultural City Destination).

В португальской столице Лиссабон в субботу, 1 декабря, прошла церемония вручения премии WTA, которая присуждается в сфере туризма. В 2018 году Санкт-Петербург третий год подряд стал «культурной столицей мира», обогнав Париж, Лондон, Рим, Венецию, Сидней, а также Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин и Кито.

На церемонии Grand Final Gala Ceremony 2018 года город на Неве представил генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мацарин. Он получил призовую статуэтку из рук основателя WTA Грэма Куса.

В июле 2018 года гостиница «Коринтия Санкт-Петербург» уже в шестой раз получила международную премию World Travel Awards в номинации «Ведущий конференц-отель России». Также гостиница получила награды World Travel Awards в номинациях «Ведущий бизнес-отель России» и «Ведущий Номер-Люкс России».

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