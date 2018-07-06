Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий

Гостиница «Коринтия Санкт-Петербург» уже в шестой раз получила международную премию World Travel Awards в номинации «Ведущий конференц-отель России». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы отеля в пятницу, 6 июля.

Также гостиница получила награды World Travel Awards в номинациях «Ведущий бизнес-отель России» и «Ведущий Номер-Люкс России». Премии получены во многом благодаря инвестиционному проекту обновления 282 премиальных номеров и дизайна лобби.

«Мы гордимся тем, что престижная награда World Travel Awards в шестой раз удостоила такой чести наш отель, и это свидетельствует о том, что "Коринтия Санкт-Петербург" является ведущей площадкой для организации мероприятий в культурной столице России, — сказал Джонатан Патч, генеральный менеджер гостиницы. — Этот выдающийся успех стал возможным благодаря исключительному профессионализму нашей команды на протяжении всех последних 15 лет, в течение которых "Коринтия" представляет европейское гостеприимство и современную роскошь в Санкт-Петербурге».

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«Коринтия Санкт-Петербург» — пятизвездочный отель в историческом центре Санкт-Петербурга. Располагает 388 номерами, 17 конференц-залами общей вместимостью до 1000 человек, четырьмя ресторанами и барами. Помимо премии World Travel Awards в номинации «Ведущий конференц-отель России» (2017, 2016, 2013, 2012, 2011), гостиница получила премию Russian Business Travel & MICE Award (2015) и Russian Hospitality Awards (2016). Отель с 2002 года принадлежит группе Corinthia Hotels, в 2009 году в нем прошли модернизация и расширение.

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