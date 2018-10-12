Назван самый дорогой город для путешественников

Опубликован рейтинг Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index, в котором отмечены самые дорогие для туристов города мира. Об этом сообщается на сайте Mastercard.

Для этого эксперты проанализировали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки в разных мегаполисах. На первом месте в рейтинге оказался Дубай, где туристы оставляют 537 долларов в день, за ним следует Париж (301 доллар), далее Сингапур (286 долларов), Пхукет (239 долларов) и Пальма-де-Майорка (220 долларов).

Зато по длительности пребывания путешественников в городе победил Нью-Йорк. Здесь туристы в среднем остаются на 8,3 ночи. А, например, в Токио на 6,5 ночей.

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В ноябре 2017 года британский журнал Economist Intelligence Unit (EIU) назвал город-государство Сингапур самым дорогим для иностранцев мегаполисом мира. В докладе для сравнения стоимости жизни была рассмотрена цена на 160 наименований товаров и услуг, в частности, на продукты питания, одежду, товары для дома, косметику, аренду жилья, транспортные расходы, оплату школы и детских садов.

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