Названы самые дорогие города мира

Швейцарский финансовый холдинг UBS составил рейтинг самых дорогих городов мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Для анализа сотрудники компании собрали данные о 128 видах продуктов и услуг и подсчитали средние зарплаты 15 профессий. Специалистами были проанализированы и учтены местные особенности 77 городов (например, москвичи предпочитают чай и кофе, а в Тель-Авиве не употребляют свинину).

Таким образом, первое место занял город Цюрих (Швейцария), проживание в котором обойдется в среднем в 260 тысяч рублей в месяц. Вторым идет другой швейцарский город — Женева, который Цюрих обогнал даже по ценам на стрижки (на 20 процентов дороже) и электронные устройства (на 16 процентов дороже).

Также, в топ-10 вошли Осло, Копенгаген, Нью-Йорк, Токио, Милан, Лондон, Чикаго и Хельсинки. Санкт-Петербург занял 51-е место, обогнав Москву (54-я строчка).

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В мае 2017 года новозеландский Веллингтон был признан лучшим в мире городом для проживания, по версии аналитиков Deutsche Bank. Эксперты анализировали города разных стран мира по таким параметрам, как прожиточный минимум, уровень загрязнения воздуха, климат, цены на недвижимость, ситуация с преступностью и здравоохранением.

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