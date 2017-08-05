Путешествия
 
Последние новости
В Совбезе ООН понадеялись на поддержку Россией американской резолюции по КНДР
В сети появилось видео подводной охоты Путина на щуку
США уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату
Кержаков поведал о десятикратном снижении зарплаты на новой должности в «Зените»
Спасатели получили сигналы от застрявших в затопленном руднике шахтеров
В Коми завели дело за отправку воспитанников интерната на вредные работы
В «Ростехе» отреагировали на новые санкции ЕС
Популярные новости
В Совбезе ООН понадеялись на поддержку Россией американской резолюции по КНДР
В «Ростехе» отреагировали на новые санкции ЕС
Спасатели получили сигналы от застрявших в затопленном руднике шахтеров
Кержаков поведал о десятикратном снижении зарплаты на новой должности в «Зените»
В сети появилось видео подводной охоты Путина на щуку
Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам
Обиженный инженер разместил интимные фото директора аптеки на сайте госзакупок

Путешествие с азартом

Как изучить другую страну и добиться победы

Перейти в «Мою Ленту»
The Rhinefall near Schaffhausen, Switzerland
Фото: Shutterstock

Опыт подсказывает, что в памяти остаются только те путешествия, которые сотканы из положительных эмоций и ярких впечатлений, и только те знания, что добыты в борьбе с обстоятельствами или собственной ленью. Именно этим руководствовались организаторы крупного международного проекта, посвященного знакомству со Швейцарией. «Лента.ру» не могла остаться в стороне от такого события.

Все флаги в гости

Ежегодное мероприятие с характерным названием Switzerland Meeting Trophy состоялось в июле в Швейцарии. Организатором выступило швейцарское бюро деловых и мотивирующих поездок (SCIB), а соорганизаторами — национальные и региональные офисы SCIB в Европе и Северной Америке. В тревел-состязании за первенство боролись команды из Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Голландии, России, а также объединенные коллективы из Северной Америки (США и Канады) и Скандинавии (Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании).

Честь своей страны на турнире защищали почти исключительно представители туристической индустрии — руководители и топ-менеджеры турагентств, активно работающих на швейцарском рынке. Всего более 80 человек. За Россию выступили представители Aeroclub Tour, Interconnect, ACR Travel Assistance, TMA Draft, Fcm Travel Solutions, Business Event, Irida, Swiss Travel Club и Anna Gaber Agency.

Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы познакомить зарубежных бизнес-партнеров с туристическим потенциалом страны, в данном случае с ее северо-восточной частью. В сущности, вполне обычная вещь. Другое дело, что для этого был выбран совершенно необычный формат.

Быстрее, выше, сильнее

Организаторы принципиально отказались от классического фам-трипа в пользу настоящего командного состязания. Львиная доля заданий была направлена на самостоятельное добывание информации о тех или иных местах, исторических и культурных памятниках или конкретных туристических услугах. Например, предлагалось выяснить, сколько книг хранится в фондах знаменитой санкт-галленской библиотеки, почему популярный туристический поезд носит имя Черчилля, едят ли местные жители свои любимые сосиски с горчицей или каково самоназвание ретороманского языка. Это можно было сделать разными способами — задавая вопросы местным жителям, слушая комментарии экскурсоводов, читая путеводители, проявляя смекалку, наконец.

Помимо собственно туристической программы, организаторы предусмотрели множество конкурсов, направленных на формирование командной сплоченности. Например, во Флимсе участники соревновались в коллективной ходьбе на лыжах. Проблема в том, что лыж всего две, а «лыжников» — восемь. Чтобы добиться успеха и пройти дистанцию, да еще развернуться на 180 градусов, требуется максимальная скоординированность действий. Иначе не ступить ни шагу, и все падают друг на друга. Команда из России пришла второй, пропустив вперед только отлично подготовленных скандинавов, которые встают на лыжи раньше, чем начинают говорить.

За правильные ответы и прочие достижения командам полагалось определенное количество баллов, вся информация заносилась в специальный Rally Book. Вечером каждого дня подводились промежуточные итоги, а в конце объявили победителя. В этом году первое место заслуженно досталось команде из Франции. В качестве награды французы получили в символическую аренду корову вушель, из молока которой изготавливают знаменитый швейцарский сыр. Теперь в течение всего следующего года этот деликатес будут регулярно поставлять к столу триумфаторов.

Объявление результатов каждый раз лишь подстегивало азарт и амбиции участников, стимулируя их добиваться успехов. Собственно, это главное.

Дороги, которые нас выбирают

В течение нескольких дней восемь команд перемещались между Санкт-Галленом, Флимсом, Шаффхаузеном и Цюрихом, используя различные виды транспорта, попутно изучая сеть автомобильных и железных дорог, а заодно тестируя Swiss Travel Pass, осваивая локацию достопримечательностей, знакомясь с конгресс-центрами, отелями и ресторанами.

В Санкт-Галлене, исторический центр которого избежал разрушений и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, участники посетили знаменитую монастырскую библиотеку и не менее знаменитый музей текстиля, а также предметно познакомились с барочной и модернистской архитектурой.

Шаффхаузен, помимо дивного старого города с расписными домами XV–XVIII веков, известен еще и знаменитым Рейнским водопадом, посмотреть на который приезжают сотни тысяч туристов со всего мира.

Во Флимсе и Аппенцелле гости неспешно любовались потрясающим видом на живописные горы и альпийские луга, отведали классического фондю из растопленного сыра, смешанного с белым вином и чесноком, а также потренировались в игре на величественном альпийском роге.

Наконец, в Цюрихе участники оценили все преимущества качественного шопинга и насыщенной ночной жизни.

В целом следует признать, что Meeting Trophy являет собой исключительно эффективный способ продвижения конкретного туристического продукта или целого направления. На сегодняшний день Швейцария остается единственной страной в Европе, которая не только создала подобный инструмент, но и активно использует его преимущества на протяжении 13 лет. Данный опыт определенно стоит взять на вооружение российским регионам, особенно тем, что только начинают завоевать туристический олимп и всерьез рассчитывают на привлечение иностранных и внутренних туристов.

Александр Сидоров

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Туристам запретили фотографировать деревню в Швейцарии из-за ее красоты
В отелях швейцарской Ривьеры можно переночевать за один франк
Россиянам предложат оформить швейцарский шенген на дому
Путешествия
Путешествия11:54 4 августа

Бали рядом

Подробный гид по фестивалю Индонезии
18:10 4 августа

Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам

13:21 1 августа

В Москве устроят индийский фестиваль с колесницами, йогой и танцами

19:01 4 августа

Нарисовавший сам себя в небе над США самолет тестировал новый двигатель

Путешествия00:07 4 августа

Путешествие в озерный край

Чем привлекает туристов Боденское озеро и его окрестности
16:23 4 августа

Флорентийская галерея Уффици временно закрылась из-за поломки кондиционера

10:3631 июля

Гости фестиваля Индонезии в Москве поиграют на поющих чашах и займутся серфингом

17:28 4 августа

Пассажира United Airlines арестовали за домогательства к 16-летней девочке

Путешествия00:0313 июня

Сувлаки навсегда

Что нужно знать о греческой еде, отправляясь на отдых в эту страну
15:28 4 августа

Казахстанский турсервис вслед за стюардессами раздел пилотов

18:1024 июля

Фестиваль Италии в Москве собрал 75 тысяч гостей

15:02 4 августа

Турист рассказал о запрете россиянам посещать китайский музей

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
МЧС ввело режим ЧС в якутском городе Мирный из-за аварии на руднике
Житель Кузбасса украл вино у отказывавшейся раскрыть рецепт напитка пенсионерки
Елизавета Симонова«Бескомпромиссная неонацистка»
О судьбе самой невинной из осужденных участников движения «Реструкт»
В РПЦ опровергли сообщение о перевозившем сына в багажнике батюшке
Работника кладбища придавило плитой в Новой Москве
Все материалы
Мир
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Генпрокурор США рассказал о небезграничной свободе слова
МИД России назвал расширение санкций ЕС необоснованным шагом
СМИ сообщили о расследовании по делу о расовой дискриминации в Гарварде
Постпред России допустил пересмотр санкционной политики ЕС из-за ограничений США
Все материалы
Бывший СССР
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Желающих судиться с РФ из-за Крымского моста чиновников в Киеве назвали клоунами
В Раде предложили сажать россиян в тюрьму за незаконное пересечение границы
В ДНР обвинили НАТО и США в неофициальных поставках оружия Украине
По Киеву на День независимости Украины пройдут иностранные военные
Саакашвили без документов прилетел в Польшу
Жители Донбасса засыпали вырытый бойцами ВСУ блиндаж
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Киев выплатил МВФ первый взнос за кредит 2014 года
«Югра» отвергла обвинения ЦБ в кредитовании проектов акционеров
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
Июльская инфляция в России упала ниже четырех процентов
Средняя ставка по кредитам до зарплаты в России упала до 600 процентов
НБУ сообщил об отсутствии покупателей украинской «дочки» Сбербанка
Все материалы
Бизнес
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Философия удобства
«Точка» и Qiwi договорились о сотрудничестве в сфере малого бизнеса
Бертран Бонвин«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»
О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин
«МегаФон» разработал специальное решение для ветеринаров
Украина попытается арестовать зарубежное имущество «Газпрома»
Исполнительный директор Volkswagen признал вину по делу о «дизельгейте»
Суд взыскал с «Перекрестка» 25 тысяч рублей за героев «Простоквашино»
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Легли под мерседес
Почему суд и следствие встали на сторону давившего «стопхамовцев» водителя
Лидер группы киллеров из банды Трунова Челентано пойдет под суд
Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли
Серийного похитителя велосипедов из Петербурга осудили на пять лет колонии
Допустившего смерть девочки врача осудили в Муроме
Все материалы
Наука и техника
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Стартовало производство iPhone 8
В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм
В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона
Американские бомбардировщики погонятся за Луной
Все материалы
Спорт
Усэйн БолтЛондон, гуд бай
Сумеет ли Усэйн Болт уйти на покой непобежденным
Кержаков поведал о десятикратном снижении зарплаты на новой должности в «Зените»
Бывший чемпион мира по боксу отказался тренироваться с Макгрегором
Болельщики впервые признали Кокорина лучшим игроком «Зенита»
ПСЖ после покупки Неймара решил потратить 100 миллионов евро на вратаря
НеймарПрестол Неймара
От какого сериала устали больше: «Игра престолов» или переход Неймара в ПСЖ
«Барселона» нашла замену Неймару
Все материалы
Культура
Тино СегалЭто не пропаганда
Художник Тино Сегал заставит московских зрителей попасть в «ситуацию»
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Черное снова в моде
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Темной башни» до «Леди Макбет»
Схему московского метро превратили в карту Вестероса
Обвиненный в экстремизме бард из Дна бежал в Финляндию
Мединский призвал художников к смелой дискуссии о современном искусстве
Сталлоне еще раз поборется с Иваном Драго в спин-оффе «Рокки»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
Кот-тяжеловес по кличке Мистер Красавчик нашел дом благодаря соцсетям
Избитый в прямом эфире журналист рассказал о готовности помириться с нападавшим
ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry британского компьютерщика
В сети возмутились голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса
СМИ узнали об отсутствии заявления Малахова на увольнение
Все материалы
Ценности
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Daimler занялся летающими электромобилями
Coach пустил татуировки Селены Гомес на визитницы
Uniqlo начал продавать вещи через торговые автоматы
«Лебеди, отраженные в слонах» воплотились в золотом сервизе
Все материалы
Путешествия
The Rhinefall near Schaffhausen, SwitzerlandПутешествие с азартом
Как изучить другую страну и добиться победы
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Путешествие в озерный край
Чем привлекает туристов Боденское озеро и его окрестности
Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам
Нарисовавший сам себя в небе над США самолет тестировал новый двигатель
Флорентийская галерея Уффици временно закрылась из-за поломки кондиционера
Пассажира United Airlines арестовали за домогательства к 16-летней девочке
Все материалы
Из жизни
Матильда КшесинскаяЦарский выбор
Какую власть имели любовники и любовницы российских монархов
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Полуголые австралийские пожарные сфотографировались с коалами
Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасателя Малибу
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Жительница Польши случайно зарезала себя при сборе грибов
Все материалы
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
15 вооруженных летающих автомобилей
Как выглядели бы современные машины, если бы оказались в будущем и смогли летать
Тест самого первого AMG-мобиля от Mercedes-Benz
Один круг за рулем Mercedes-Benz C 36 AMG
Самые безумные краш-тесты
Краш-тесты, которые проводили не совсем по правилам
Электрокар Chevrolet оказался лучше Tesla
VW показал дизайн самого дешевого кроссовера
Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы