Путешествие с азартом

Опыт подсказывает, что в памяти остаются только те путешествия, которые сотканы из положительных эмоций и ярких впечатлений, и только те знания, что добыты в борьбе с обстоятельствами или собственной ленью. Именно этим руководствовались организаторы крупного международного проекта, посвященного знакомству со Швейцарией. «Лента.ру» не могла остаться в стороне от такого события.

Все флаги в гости

Ежегодное мероприятие с характерным названием Switzerland Meeting Trophy состоялось в июле в Швейцарии. Организатором выступило швейцарское бюро деловых и мотивирующих поездок (SCIB), а соорганизаторами — национальные и региональные офисы SCIB в Европе и Северной Америке. В тревел-состязании за первенство боролись команды из Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Голландии, России, а также объединенные коллективы из Северной Америки (США и Канады) и Скандинавии (Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании).

Организаторы принципиально отказались от классического фам-трипа в пользу настоящего командного состязания Фото предоставлено организаторами мероприятия 1 /2

Честь своей страны на турнире защищали почти исключительно представители туристической индустрии — руководители и топ-менеджеры турагентств, активно работающих на швейцарском рынке. Всего более 80 человек. За Россию выступили представители Aeroclub Tour, Interconnect, ACR Travel Assistance, TMA Draft, Fcm Travel Solutions, Business Event, Irida, Swiss Travel Club и Anna Gaber Agency.

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Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы познакомить зарубежных бизнес-партнеров с туристическим потенциалом страны, в данном случае с ее северо-восточной частью. В сущности, вполне обычная вещь. Другое дело, что для этого был выбран совершенно необычный формат.

Быстрее, выше, сильнее

Организаторы принципиально отказались от классического фам-трипа в пользу настоящего командного состязания. Львиная доля заданий была направлена на самостоятельное добывание информации о тех или иных местах, исторических и культурных памятниках или конкретных туристических услугах. Например, предлагалось выяснить, сколько книг хранится в фондах знаменитой санкт-галленской библиотеки, почему популярный туристический поезд носит имя Черчилля, едят ли местные жители свои любимые сосиски с горчицей или каково самоназвание ретороманского языка. Это можно было сделать разными способами — задавая вопросы местным жителям, слушая комментарии экскурсоводов, читая путеводители, проявляя смекалку, наконец.

Во Флимсе и Аппенцелле гости неспешно любовались потрясающим видом на живописные горы и альпийские луга Фото: Александр Сидоров 1 /4

Помимо собственно туристической программы, организаторы предусмотрели множество конкурсов, направленных на формирование командной сплоченности. Например, во Флимсе участники соревновались в коллективной ходьбе на лыжах. Проблема в том, что лыж всего две, а «лыжников» — восемь. Чтобы добиться успеха и пройти дистанцию, да еще развернуться на 180 градусов, требуется максимальная скоординированность действий. Иначе не ступить ни шагу, и все падают друг на друга. Команда из России пришла второй, пропустив вперед только отлично подготовленных скандинавов, которые встают на лыжи раньше, чем начинают говорить.

За правильные ответы и прочие достижения командам полагалось определенное количество баллов, вся информация заносилась в специальный Rally Book. Вечером каждого дня подводились промежуточные итоги, а в конце объявили победителя. В этом году первое место заслуженно досталось команде из Франции. В качестве награды французы получили в символическую аренду корову вушель, из молока которой изготавливают знаменитый швейцарский сыр. Теперь в течение всего следующего года этот деликатес будут регулярно поставлять к столу триумфаторов.

В течение нескольких дней восемь команд перемещались между Санкт-Галленом, Флимсом, Шаффхаузеном и Цюрихом Фото: Александр Сидоров 1 /4

Объявление результатов каждый раз лишь подстегивало азарт и амбиции участников, стимулируя их добиваться успехов. Собственно, это главное.

Дороги, которые нас выбирают

В течение нескольких дней восемь команд перемещались между Санкт-Галленом, Флимсом, Шаффхаузеном и Цюрихом, используя различные виды транспорта, попутно изучая сеть автомобильных и железных дорог, а заодно тестируя Swiss Travel Pass, осваивая локацию достопримечательностей, знакомясь с конгресс-центрами, отелями и ресторанами.

Санкт-галленская библиотека считается одной из древнейших в Европе Фото: Александр Сидоров 1 /5

В Санкт-Галлене, исторический центр которого избежал разрушений и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, участники посетили знаменитую монастырскую библиотеку и не менее знаменитый музей текстиля, а также предметно познакомились с барочной и модернистской архитектурой.

Шаффхаузен, помимо дивного старого города с расписными домами XV–XVIII веков, известен еще и знаменитым Рейнским водопадом, посмотреть на который приезжают сотни тысяч туристов со всего мира.

Знаменитый Рейнский водопад находится поблизости от Шаффхаузена Фото: Александр Сидоров 1 /3

Во Флимсе и Аппенцелле гости неспешно любовались потрясающим видом на живописные горы и альпийские луга, отведали классического фондю из растопленного сыра, смешанного с белым вином и чесноком, а также потренировались в игре на величественном альпийском роге.

Наконец, в Цюрихе участники оценили все преимущества качественного шопинга и насыщенной ночной жизни.

В целом следует признать, что Meeting Trophy являет собой исключительно эффективный способ продвижения конкретного туристического продукта или целого направления. На сегодняшний день Швейцария остается единственной страной в Европе, которая не только создала подобный инструмент, но и активно использует его преимущества на протяжении 13 лет. Данный опыт определенно стоит взять на вооружение российским регионам, особенно тем, что только начинают завоевать туристический олимп и всерьез рассчитывают на привлечение иностранных и внутренних туристов.