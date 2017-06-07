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Швейцарский синдром

Почему россияне поехали в Альпы заниматься спортом

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Фото: A. Laule / blickwinkel / Globallookpress.com

Если верно, что любое явление развивается по законам эволюции, то, похоже, мы становимся свидетелями зарождения новой российской туристической моды. До отвала наевшись и напившись по системе «все включено», а затем утолив голод духовный на античных и средневековых развалинах, наиболее продвинутые из наших отпускников стали задумываться о вечном — о своем здоровье. И в данном случае речь не о поездках за услугами передового зарубежного здравоохранения (медицинский туризм прекрасно себя чувствует еще со времен первого российского президента), а о преимущественно профилактическом оздоровлении. «Лента.ру» разбиралась с подробностями.

Летящей походкой

Наверняка многим приходилось наблюдать, как где-нибудь в предгорьях Альп группа велосипедистов в красивой цветной экипировке бодро поднимается знойным утром по затяжному подъему. Вот только принять эту пасторальную картинку за тренировку профессиональной велокоманды мешает один нюанс: возраст большинства гонщиков пред-, а иногда и сильно за-пенсионный. А предположение о процветающем велоклубе местных старожилов в пух и прах разбивается из-за, во-первых, количества подобных групп на дорогах, а во-вторых, самих старожилов, коротающих полуденные часы за игрой в нарды в ближайшей деревне.

Все в этом пазле становится на свои места, стоит только отвлечься от созерцания альпийских склонов с террасы видового ресторана и попробовать растрясти только что съеденную порцию горного специалитета. Буквально в трех шагах от ресторанной парковки обнаружится вполне обустроенная горная тропа, а через полчаса относительно безобидной прогулки появится понимание, что подобными тропами изрезаны все окрестные горы. Причем передвигаются по ним опять же не местные пастухи в поисках отбившейся от стада буренки, а тысячи довольных туристов в высоких ботинках и с рюкзаками за плечами.

В этом месте обычно происходит разрыв шаблона. Это что же получается? Популярные у нас в 60-80-х годах прошлого века туристические походы, о которых мы забыли при первой возможности выехать на турецкий курорт, мало того что были мировым мейнстримом, но к тому же никуда не делись и в наше время! Более того, европейцы ходят в них не от безденежья и невозможности выехать за границу, а по совершенно другим причинам.

Получается, что так. Вполне обеспеченные люди вместо отпуска на пляже идут, бегут и едут на велосипедах в горы ради чистого воздуха и физической формы. Причем среди этих людей все больше россиян — уже настолько много, что начал формироваться рынок предложений ЗОЖ-туризма.

Как едут?

«Самым большим спросом пользуются семейные кэмпы, — рассказал «Ленте.ру» Артем Орлов, тренер студии Pro Trener. — Ехать может вся семья, а на месте, в зависимости от уровня подготовки, дети и мама могут заниматься чем-то одним, а папа — другим. В основном такие поездки организуются летом или во время длинных праздников».

Слова «кэмп» пугаться не надо, это не палаточный лагерь, как можно подумать, а просто формат тура. Хотя тут почти все как в пионерском лагере: отдыхающие-оздоравливающиеся разбиваются на группы, у каждой из них есть свой пионервожатый-тренер, четкий распорядок дня с занятиями, отдыхом и свободным временем, совместные завтраки-обеды-ужины, а иногда и развлечения.

По большому счету, такие поездки можно разделить на три типа в зависимости от поставленной перед участниками цели. Самые нетребовательные в смысле физической подготовки — слим-туры. Как понятно из названия, главная задача тут — сбросить вес (от английского slim — тонкий, стройный, худеть). Достигается она за счет сочетания правильной диеты (за это отвечают повара отеля, в котором базируется кэмп) и щадящих трекинговых тренировок. Нагрузки тут невеликие и подбираются индивидуально, в зависимости от физического состояния каждого участника, а главная опасность — сорваться по возвращении домой и растерять достигнутый результат. Поэтому помимо собственно тренировок тренеры стараются за неделю/10 дней тура превратить клиентов в апологетов сбалансированного питания.

Чуть более требовательны к подготовке кэмпы, в которых главный упор сделан на физическую нагрузку. Какой именно она будет — тут фантазия практически не ограничена: трекинг (то есть хождение по горам), бег по пересеченной местности, шоссейный или маунтин-байк, беговые лыжи или все это вместе. Главное — найти группу единомышленников, пылающих нежностью именно к выбранному виду спорта. Или переходить в следующую категорию — индивидуальных спорттуристов. В этом случае подход будет особенный, но и ценник вырастет соответственно: кроме перелета и проживания придется полностью оплачивать услуги тренера. Неудивительно, что подобный формат наименее популярен и в основном используется спортсменами при подготовке к соревнованиям.

Зачем едут?

Это первый вопрос, который задают узнавшие о существовании ЗОЖ-туризма. Зачем куда-то ехать, если спортом совершенно спокойно можно заниматься в соседнем спорт-клубе без отрыва от работы?

А никто и не предлагает ехать вместо. Периодические спорт-туры добавляются к ежедневным занятиям спортом. Кэмпы — более интенсивный формат, который позволяет под присмотром тренера и при правильном питании в сжатые сроки добиться ощутимого результата. От которого, опять же, не останется и следа без поддержки в обычной жизни. Так что смысл исключительно в сочетании.

Плюс есть нюанс психологический. Профи утверждают, что в красивом окружении мучить себя физическими нагрузками значительно легче. Все-таки несколько часов упорно шагать в гору и в финале любоваться фантастическим видом на долину куда приятнее, чем получить такую же нагрузку на тренажере. А сто километров на велосипеде по перевалам и вдоль горных озер не идут ни в какое сравнение с кругом по МКАД. О чистоте воздуха и общем влиянии окружающей среды при этом даже говорить не хочется.

А для слим-туров определяющим фактором считается… оторванность от домашнего холодильника. Когда под рукой нет недельного запаса продуктов, уже не получится дать слабину и перед сном от души восполнить недостаток калорий.

Куда едут?

Исторически сложилось, что центром европейского спортивного туризма стали Альпы. Собственно, рождением туризма в современном понимании считается покорение англичанами в 1811 году швейцарской горы Юнгфрау, а появление туристической индустрии датируют 1857 годом, когда открылся Альпийский клуб с турами для всех желающих. Горный воздух считался целебным, так что в Швейцарию поехали больные туберкулезом со всей Европы. В конце века вирусную рекламную кампанию прогулок по ущельям запустил Артур Конан Дойл, устроивший смертельную схватку Шерлока Холмса и доктора Мориарти у Рейхенбахского водопада.

С точки зрения безопасности и обустроенности туристических маршрутов Швейцария и сегодня вне конкуренции: на популярных тропах каждые несколько километров даже оборудованы питьевые фонтанчики с чистой горной водой. Но и по уровню цен конфедерация заметно обгоняет соседей. С другой стороны, на относительно небольшой территории есть выбор совершенно разных как по рельефу, так и в культурном отношении мест: суровые пики в центральной части дополняются невысокими горами в итальянских и французских кантонах (привлекающих к тому же кухней и виноградниками). Так что Швейцария по-прежнему лидирует в неофициальном рейтинге ЗОЖ-туризма. Следом идут прочие альпийские страны и Испания.

Радует, что новый тренд подхватили и российские регионы, однако они, как обычно, предлагают длинные и разнообразные маршруты при катастрофическом отсутствии инфраструктуры. Так что ЗОЖ-туризм на наших просторах — это по-прежнему классический турпоход с ночевкой не в гостинице, а в палатке, и с обедами не в ресторане, а у костра. Хотя в этом тоже есть свое очарование. Ностальгическое.

Артем Рязанцев

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