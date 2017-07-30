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Сколько ни говори «халва»…

Краткий гид по арабским сладостям для отправляющихся в Эмираты

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Фото: Francois Nel / Getty Images

Слышали ли вы когда-нибудь о западных сладостях, северных или южных? Вряд ли. Есть западные ценности, африканские страсти, характер нордический… А вот сладости бывают только восточные.

Скажу сразу: известные европейцу халва, нуга, рахат-лукум и щербет — это сладости, адаптированные к нашему вкусу. На своей исторической родине они раз в сто слаще (хотя вообразить это, не попробовав, очень трудно) и выглядят совершенно иначе — мягко говоря, несъедобными.

Не все то золото, что блестит

Именно в восточных сладостях человек европейский находит наглядную иллюстрацию тезиса о вечном противостоянии Восток — Запад. Зайдите в любой арабской стране в нетуристическую кондитерскую, расположенную где-нибудь в глубине квартала или в недрах базара, и изумитесь: на зеркальных витринах красуются ослепительного вида и непонятного назначения ювелирные изделия. Сверкают позолотой браслеты и пряжки, украшенные бирюзой, громадные то ли перстни, то ли колье из серебра, крохотные шкатулочки, усыпанные жемчугами…

Всю эту роскошь выдает запах: пленительные ароматы ванили, корицы, кардамона, имбиря и неизвестно чего-еще — и белоснежные гофрированные салфетки-чашечки, на которых они возлежат. Ну и продавцы — с особыми сахарными улыбками, способные даже мертвого уговорить наесться сладкого до отвала.

Из каких исторических далей повелась восточная традиция делать сладостям ювелирный макияж — неизвестно. Но ни одна местная хозяйка не подаст к столу даже печенье, не придав ему соответствующего вида. Она смажет его серебряной глазурью, посыплет золотой карамельной стружкой, а по краям положит рубиновые или бирюзовые бусины из леденцов. Получится прелесть какая симпатичная штучка, вроде драгоценного медальона. Постарайтесь преодолеть психологический барьер и попробуйте «драгоценность». Она буквально растает во рту, несмотря на железно-каменный внешний вид, а вкус этого печенья и ароматы незнакомых специй вы вряд ли когда-нибудь забудете.

Десерты от местных кондитеров нередко попадают в Книгу рекордов Гиннесса. Например, несколько лет назад в Дубае построили (иначе и не скажешь) торт весом 3,1 тонны и площадью 31 квадратный метр. Из теста, орехов и меда изваяли главные достопримечательности страны — небоскребы Бурдж-эль-Араб и Эмиратские башни. Очевидцы утверждают, что копии были настолько натуральными, что напоминали архитектурный макет, а исходящий от них запах ванили казался совершенно чужеродным и вызывал не аппетит, а искреннее недоумение. Благодаря, видимо, этому обстоятельству гигантская восточная сладость не только остается непобитым рекордом Книги Гиннесса, но до сих пор целой и невредимой хранится в национальном музее.

А еще в ОАЭ готовят самые дорогие в мире кексы под названием «Золотой Феникс». Цена — тысяча долларов за штуку. Украшен съедобным золотом и шоколадом, сверху посыпан золотой пылью.

Тонна халвы, центнер пахлавы

Во всех эмиратах есть профильные магазины сладостей, ориентированные на туристов. Один из популярнейших — дубайский Candylicious, самый большой магазин со сладостями, его площадь составляет около тысячи квадратных метров. Но если хотите попробовать настоящие восточные десерты — отправляйтесь на базар. Покупать их тут можно смело, с санитарией в этих странах все в порядке, рынки строго проверяются, поэтому волноваться за здоровье и качество продукции не нужно.
Великолепны масштабы: разноцветные горы халвы и засахаренных орешков, огромные противни пахлавы, гигантские корзины рахат-лукума, и финики, финики, финики… Надо быть стойким, чтобы не поддаться на предложения попробовать все за один визит. Распределяйте силы.

Традиционный щербет мало похож на то, что под этим названием продается в большинстве стран мира, в том числе в России. Местный приготовлен по старинным рецептам с довольно экзотическими наполнителями, специй в нем едва ли не больше, чем сахара. Попробуйте хотя бы из любопытства.

Рахат-лукума здесь десятки, если не сотни видов, и представлена вся цветовая гамма — глаза разбегаются. Кроме традиционных для всего Востока сладостей, обратите внимание на местные десерты, очень похожие на пудинги. Умм али (омм али) — наименее сладкий, что-то вроде легкого бисквита с изюмом и орешками, пропитанного фруктовым сиропом (хлеб в компоте, сказал один юный едок, не проникнувшийся уважением к арабской кухне). Асаяя (эш-асая, или ас-сарая) — пирог из сладкого овечьего сыра, сверху политый заварным кремом. Лигемат — что-то вроде пончиков с медом, круглых или длинненьких. Асыда — пудинг из муки грубого помола с маслом и финиковым сиропом, как правило подается на завтрак. Мехалабия — мягкий пудинг, пропитанный розовой водой и посыпанный фисташками, — сильное испытание, ведь наши «евроносы» привыкли к запаху розового масла только в составе парфюма, а употреблять его внутрь — примерно как заставить себя откусить от «золотого» коржика.

Абсолютно бешеный успех у иностранцев имеет фисташковая бахлява (пахлава) — даже непонятно, почему этот продукт не стал основной статьей экспорта наравне с нефтью. Большой плюс в том, что ее можно купить впрок и увезти с собой, чтобы на родине не было ломки от резкого понижения уровня сладкой жизни.

В качестве сувенира можно привезти из Эмиратов единственный в мире шоколад на верблюжьем молоке. Выпускается в пяти видах: с финиками, с орехами и апельсинами, с пряностями, горький шоколад и молочный шоколад. Называется романтично — Al Nassma, в честь сезонного ветра, приносящего свежесть людям пустыни.

Кофе-брейк

Когда покажется, что ваш внутренний мир уже начинает слегка слипаться, стоит выпить чаю или кофе. Пить кофе по-арабски — это особое искусство, потому что тянуть содержимое крошечной чашки в течение часа без предварительной тренировки у вас вряд ли получится. Кофе считается традиционным напитком для беседы, и не вздумайте опрокинуть чашечку на ходу — обидите и хозяина, и подавальщика, и завсегдатаев кофейни.

Сортов кофе в любой кофейне будет несколько, но наиболее популярны традиционные черный и светлый аравийский, из едва прожаренных зерен. Очень популярен кофе с кардамоном. Попробовать надо все. Кстати, кофе здесь пьют несладким, но европейцу дикость простительна, так что не стесняйтесь попросить сахару.

Кофеен в Эмиратах много, национальных и вполне европейских, их легко найти по запаху даже в загазованном центре города. А вот автоматов и кофемашин не встретите даже в космополитичных аэропортах. Зато раз и навсегда усвоите, что такое настоящая «кофе-пауза». Это не перерыв во время заседания или конференции, когда в пластиковом стаканчике подают растворимый горе-напиток. Это время чистого счастья, когда бег жизни останавливается, воздух пропитан запахами раскаленного песка, кофе и специй, смуглые мужские руки ставят перед вами стакан холодной воды и наливают сургучно-густой кофе в маленькую чашку из далла — гнутого железного кофейника.

Вот входит в маленькую кофейню замороченный и взмокший бедолага в цивильном костюме и при галстуке, с папкой под мышкой — типичный представитель сословия банковских клерков. Посмотрите на него через 10 минут: с чашкой кофе в расслабленной руке он белозубо смеется шуткам пожилого соседа, усталые морщины уже не бороздят чело, в глазах — безмятежность и покой… Покидая красный диванчик через полчаса, он едва не забывает портфель с документами и выходит из полумрака кофейни в удушающий зной улицы посвежевшим и отдохнувшим.

Если вы принципиально не пьете кофе — бывает же такое, — можно заказать чай. Его здесь тоже пьют, особенно много — после мяса. Подают в маленьких стаканчиках, примерно в половину привычного, зато чай очень крепкий, душистый, зеленый, с травами: из узнаваемых — мята, из экзотических — марамия, местная разновидность шалфея, заботливо выращиваемая в цветочных горшках. Если попросите положить в чай лимон — вам не откажут, хоть и удивятся. И еще: чай здесь ужасно, ужасно, ужасно сладкий, так что, запивая им восточные сладости, можно впасть в состояние сладостного исступления.

Где талию делать будем?

Гостевание в Эмиратах может обойтись вам килограммов в пять лишнего веса. Для приготовления восточных сладостей используется большое количество меда, патоки, фруктовых сиропов, орехов и цукатов, а разнообразные пряности, розовая и апельсиновая вода придают этим изделиям особую неповторимую вкусовую гамму. Помните: все эти вкусные вещи созданы специально для женщин, чтобы помогать им поддерживать восхитительные по восточным меркам формы: широкие бедра, пышный бюст, округлые руки с ямочками на локтях и мягкий живот, обязательно с глубоким пупком — эпицентром женской красоты. Недаром старинная арабская пословица гласит: «Полнота — половина красоты». Неудивительно, что восточные женщины — большие сладкоежки.

А вот мужчины здесь почти не едят сладкого, за исключением традиционных фиников и ставшего в последние годы особенно модным мороженого. Исключение — маленький кусочек халвы из рук любимой. Кстати, если арабский мужчина вдруг предложит вам халвы — будьте бдительны: халва на Востоке символизирует страстный поцелуй!

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