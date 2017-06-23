В США открыли огромный бар в честь «Игры престолов»

В Вашингтоне заработал бар The Game of Thrones Pub, посвященный американскому фэнтезийному сериалу «Игра престолов». Об этом сообщает портал /Film.

Заведение открылось в среду, 21 июня. Его создатели объединили три расположенных по соседству заведения, в результате чего общая площадь паба составила почти 279 квадратных метров.

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В баре воссозданы различные декорации из «Игры престолов», в частности, Зал Ликов (по сюжету сериала это потайная комната в храме, где хранятся лица мертвецов). Кроме того, в помещении есть и копия Железного трона в натуральную величину, а также скульптура в виде головы дракона.

В меню The Game of Thrones Pub присутствуют напитки с тематическими названиями, к примеру, коктейль «Север помнит», названный так в честь одной из серий фэнтезийного шоу, или «Дракарис» (команда, с помощью которой драконов заставляли выдыхать пламя).

Бар будет действовать до конца августа. С чем связан такой график работы, не уточняется. Стоимость коктейлей в нем составляет 13-15 долларов. Идея создать такое заведение возникла в связи с выходом нового, седьмого, сезона «Игры престолов», который намечен на 16 июля.

«Игру престолов» транслируют на американском канале HBO с 2011 года. Седьмая часть шоу станет предпоследней, съемки восьмого сезона начнутся грядущей осенью. Сериал был создан на основе цикла книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.