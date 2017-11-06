Путешествия
 

Назван самый дорогой для иностранцев город мира

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Город-государство Сингапур снова назвали самым дорогим для иностранцев мегаполисом мира. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на выдержки из доклада аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit (EIU).

В докладе для сравнения стоимости жизни была рассмотрена цена на 160 наименований товаров и услуг, в частности, на продукты питания, одежду, товары для дома, косметику, аренду жилья, транспортные расходы, оплату школы и детских садов.

Авторы исследования отмечают, что в десятке самых дорогих городов мира оказались преимущественно азиатские мегаполисы. Сингапур занимает первое место четвертый год подряд. Второе место досталось Гонконгу, третье у швейцарского Цюриха, замыкают пятерку японские Токио и Осака. Единственным городом Еврозоны в списке оказался Париж, который поделил десятое место со столицей Дании Копенгагеном.

В Сингапуре самая дорогая одежда и автомобили, утверждают специалисты EIU. Стоимость продовольствия там сравнима с китайским Шанхаем. Однако по ценам на товары для дома и гигиены, а также услуги обслуживающего персонала город-государство является относительно дешевым местом для жизни.

25 октября аналитики сервиса Passport Index представили рейтинг самых удобных для путешествий паспортов различных государств мира. Критерием оценки становилось количество стран, которые разрешалось посетить гражданину без визы или с получением разрешения на въезд на границе. Первое место занял паспорт Сингапура, предоставляющий безвизовый въезд в 159 стран.

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