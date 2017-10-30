Назван самый элегантный город мира

Самым элегантным городом мира с точки зрения вопросов моды и архитектуры онлайн-платформа по продаже одежды Zalando назвала Париж. Соответствующий список опубликован на сайте платформы.

Рейтинг составлялся по девяти критериям, которые касались вопросов моды, транспортного обеспечения, чистоты улиц и архитектуры. Таким образом, Париж возглавил список из 80 самых модных мест в мире. На втором месте оказался Лондон, а на третьем — Вена. Каждый город в первой десятке за исключением Нью-Йорка (седьмая строчка) находится в Европе.

Материалы по теме Из бистро возгорится пламя Кулинария Франции вместе с политической кухней переживают бурные времена

«Мы знаем, что элегантность нельзя купить. Скорее подобное качество относится к чему-то более тонкому и трудно поддающемуся определению. В то время как тенденции меняются, истинная элегантность никогда не выходит из моды», — прокомментировали список его создатели.

На четвертое место попала Венеция, на пятое — Флоренция, на шестое — Барселона, на восьмое — Бордо. Замыкают десятку Милан и Рим. Москва получила в списке 67-. строчку, а антилидером оказался Стамбул.

В сентябре сообщалось, что эксперты финансовой корпорации проанализировали данные о зарубежных гостях в 132 крупных городах мира за прошлый год. В итоге выяснилось, что самым популярным городом мира является Бангкок.