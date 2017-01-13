Париж потратит 300 миллионов евро на борьбу с очередями у Эйфелевой башни

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о планах вложить 300 миллионов евро в модернизацию Эйфелевой башни. Средства преимущественно пойдут на уменьшение очередей к достопримечательности. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает The Local.

Бороться с очередями местные власти намерены путем создания новых зон приема посетителей. Также планируется внедрение системы управления потоком гостей в часы пик.

Материалы по теме Европа по карману Топ самых дешевых европейских городов для туриста

Кроме того, деньги будут потрачены на косметический ремонт башни, совершенствование системы освещения сооружения и другие нужды.

Парижская мэрия намерена в течение следующих 15 лет вкладывать в Эйфелеву башню по 20 миллионов евро ежегодно. До этого в достопримечательность инвестировалось порядка 13,7 миллиона в год.

В декабре 2016 года Эйфелеву башню закрывали для туристов из-за организованной персоналом забастовки.

Эйфелева башня — металлическое сооружение в центре Парижа, самая узнаваемая архитектурная достопримечательность французской столицы. По данным компании-оператора башни SETE, ежегодно ее посещают почти семь миллионов туристов.

