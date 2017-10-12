Названы самые опасные города мира

Самым опасным в мире городом является пакистанский Карачи, говорится в исследовании The Economist.

Населенный пункт набрал 38,77 балла из 100 возможных. Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались такие параметры, как личная безопасность, цифровая безопасность, безопасность для здоровья и безопасность инфраструктуры.

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Второе место рейтинга занял Янгон (Мьянма, 46,47 балла), третье — столица Бангладеш Дакка (47,37 балла). Также в десятку лидеров вошли Джакарта, Хошимин, Манила, Каракас, Кито, Тегеран и Каир.

Самыми безопасными в мире признаны Токио (89,8 балла), Сингапур (89,64 балла) и Осака (88,87 балла). Москва получила 63,99 балла.

В апреле сообщалось, что самой опасной страной мира является Колумбия. Кроме того, в тройку лидеров по версии Всемирного экономического форума входят Йемен и Сальвадор.