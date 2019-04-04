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Обнародованы данные о самой дорогой квартире Москвы

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В марте 2019-го стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (без учета особняков) составила 2,4 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства Savills, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В такую сумму оценили пентхаус общей площадью 735 квадратных метров в строящемся доме в центре города, около Патриарших прудов.

В совокупности 100 самых дорогих квартир Москвы стоят 918 миллионов долларов, или 59,4 миллиарда рублей, подсчитали аналитики. Год назад, в марте 2018-го, этот показатель равнялся 767 миллионам долларов. В среднем квадратный метр в «золотой сотне» стоит 33 тысячи долларов. 38 процентов объектов из топ-100 предлагаются на первичном рынке, остальные — на вторичном.

Большинство «золотых» квартир — 29 процентов — сосредоточено в районе Патриарших прудов. Также много их в окрестностях улицы Остоженки (около 28 процентов), отмечается в материалах Savills.

Ранее сообщалось, что первые два месяца 2019 года ознаменовались высоким уровнем покупательской активности на московском рынке элитной недвижимости. По данным риелторов, только за январь в столице продали примерно 60 высокобюджетных квартир и апартаментов. В феврале было заключено еще около полусотни сделок. За два месяца число продаж превысило аналогичный показатель за январь-февраль 2018-го на 40 процентов.

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