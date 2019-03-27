Иностранцы потеснили россиян на рынке жилья

Доля иностранных квартиросъемщиков на столичном рынке аренды жилья комфорт- и бизнес-класса превысила 50 процентов, говорится в исследовании «Миэль-Аренда» (материалы есть в редакции «Ленты.ру»).

Около четверти таких арендаторов — граждане европейских стран, еще чуть менее 25 процентов — американцы. Более половины спроса на съемное жилье приходится на жителей Японии, Китая, Вьетнама, Сингапура, Индии, Тайваня.

Порядка 50 процентов всего спроса со стороны арендаторов-иностранцев приходится на квартиры бизнес-класса (150-300 тысяч рублей в месяц), еще семь процентов хотят подобрать более дорогие варианты. Оставшиеся 43 процента спроса, как подсчитали в «Миэль», приходятся на квартиры комфорт-класса.

Ранее о притоке на рынок высокобюджетной недвижимости в Москве арендаторов из стран Азии сообщали аналитики агентства недвижимости Blackwood. По их данным, в феврале 2019-го на долю корпоративных клиентов из Азии пришлось не менее десяти процентов сделок с элитным жильем в российской столице. Чаще всего такие арендаторы интересуются трехкомнатными квартирами в районах Пресненский, Хамовники и Арбат.

В середине 2018-го активизацию клиентов из Азии на московском элитном рынке отмечали представители компании «БСК-Санкт-Петербург». По их данным, до 60 процентов покупателей на столичном рынке представительских и офисных особняков приходится на иностранцев, половина из них — граждане стран Азии.

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