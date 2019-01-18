Сочинской недвижимостью заинтересовались американцы и узбеки

Среди иностранцев, скупающих недвижимость в Сочи, заметнее всего интерес со стороны выходцев из Украины, Беларуси и Казахстана. Активно интересуются местным жильем также граждане Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Таиланда, США, Турции, Узбекистана и Южной Кореи. Об этом сообщается в материалах сочинского агентства «Мандарин» (есть в редакции «Ленты.ру»).
«Тройка лидеров по сравнению с нашим исследованием, которое мы проводили в октябре 2018 года, осталась неизменной. Лидерами по объему спроса остались представители Украины (17,7 процента), Республики Беларусь (20,8 процента) и Казахстана (28,8 процента)», — отмечают в пресс-службе компании.
Еще 6,5 процента зарубежных покупателей, по статистике агентства недвижимости, составляют граждане ОАЭ. Интерес с их стороны в основном распространяется на коммерческую недвижимость.
В 2018 году на местном рынке оказалось заметным присутствие также граждан Германии, Таиланда, США, Турции, Южной Кореи и Узбекистана. «Основной спрос покупателей из бывшей [Узбекской] советской республики сосредоточен на рынке бюджетных предложений вторичного рынка, — говорится в материалах «Мандарина». — Клиенты же из Южной Корее активно рассматривают предложения в Центральном и Адлерском районах Сочи».
Ранее эксперты ГК «Метражи» поделились данными своего исследования петербургского рынка недвижимости. По их статистике, в 2018 году чаще других иностранцев покупкой жилья в Северной столице интересовались выходцы из Германии, Украины и Белоруссии.