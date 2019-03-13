Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы

Самая дорогая квартиры Москвы выставлена на продажу в одном из жилых комплексов Западного административного округа. Об этом сообщается в материалах рейтинга ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Трехуровневый пентхаус площадью 1971 квадратный метр расположен в ЖК «Дом на Мосфильмовской». Квартира продается без отделки, но с готовым дизайн-проектом от известного столичного архитектора. Попасть в пентхаус можно на приватном лифте, который связывает жилье с личной входной группой и обособленным парковочным местом. Недвижимость оценена владельцем в три миллиарда рублей.

Второе место рейтинга занимает квартира стоимостью 2,6 миллиарда. Это жилье площадью 2180 квадратных метров также включает три уровня на 95,96 и 97 этажах башни «Федерация» в «Москва-Сити». Помимо жилых метров, в состав лота включено также офисное пространство. Пентхаус продается без отделки.

Третья строчка досталась пентхаусу в ЖК «Гранатный Палас». Квартира площадью 951 квадратный метр полностью занимает весь последний этаж дома. Стоимость объекта — 2,37 миллиарда рублей.

В феврале эксперты агентства Savills подсчитали, что к февралю 2019-го на московском рынке элитной недвижимости находилось 34 предложения квартир и апартаментов стоимостью от миллиарда рублей и выше. «Объекты в столице, стоимость которых превышает миллиард рублей, — это действительно штучный товар, — отмечается в материалах компании. — Все они расположены в самых престижных центральных районах столицы». Совокупная стоимость таких объектов, по данным агентства, составила 50 миллиардов рублей.

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