Названы самые дорогие районы Москвы

Самые высокие цены на жилье по итогам первого квартала 2019 года зафиксированы в столичном районе Якиманка. Об этом свидетельствуют данные Kalinka Group, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках на территории Якиманки в марте 2019-го превысила миллион рублей. В число топовых локаций вошли также Арбат, Тверской район и Хамовники. Стоимость жилья в них незначительно уступает лидеру.

В целом, по данным Kalinka Group, объем предложения на первичном рынке элитной московской недвижимости достиг в марте 2019 года 1,9 тысяч лотов в 63 проектах. При этом 70 процентов высокобюджетной недвижимости сконцентрировано в районах Хамовники, Якиманка, Замоскворечье и Тверской.

Средняя цена квадратного метра в элитной московской новостройке, как подсчитали аналитики компании, составила 760 тысяч рублей, средний бюджет продажи лота целиком — 90 миллионов рублей.

Согласно данным исследования Knight Frank, по итогам 2018 года Россия существенно улучшила свои позиции в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость, обогнав США и Великобританию. Высокобюджетное жилье в России за год прибавило в цене около пяти процентов, это обеспечило стране 26-е место в рейтинге (годом ранее Россия занимала 57-ю строчку).

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