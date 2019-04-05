Россия обогнала США и Великобританию по росту цен на жилье

По итогам 2018-го Россия поднялась с 57-го на 26-е место в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость, обогнав США и Великобританию. Список (имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру») составлен аналитиками консалтинговой компании Knight Frank.

За год отечественная элитная недвижимость стала на пять процентов дороже, подсчитали эксперты. Лидером по динамике прироста стоимости жилья в прошлом году признана Словения, где квадратные метры подорожали на 15 процентов. На втором месте — Мальта с 12 процентами. «Бронза» рейтинга досталась Китаю (+11 процентов).

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Минимальный прирост цен на дорогое жилье показала Финляндия: за 12 месяцев недвижимость здесь подешевела на три процента. Как отмечают аналитики, в среднем в 2018-м стоимость «элитки» в 56 изучаемых странах выросла на четыре процента — это самый низкий показатель с третьего квартала 2016 года.

Специалисты Knight Frank прогнозируют продолжающееся ослабление роста цен в следующем квартале 2019-го.

Ранее в апреле были обнародованы данные о самой дорогой квартире Москвы: она расположена в районе Патриарших прудов и стоит 2,4 миллиарда рублей. Общая площадь жилища — 735 квадратных метров.

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