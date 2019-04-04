Обозначен потолок цен на аренду в Москве

Самая дорогая арендная квартира Москвы по состоянию на март 2019-го сдается по ставке 550 тысяч рублей в месяц, говорится в материалах агентства «Инком-Недвижимость» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Лидером ценового рейтинга оказалось четырехкомнатное жилье площадью 200 квадратных метров в Большом Тишинском переулке. Второе место досталось квартире площадью 220 квадратных метров, расположенной на столичной «Золотой миле», в Коробейниковом переулке, она сдается за полмиллиона рублей в месяц.

Третью строчку занимает «трешка» площадью 141 квадратный метр в Малом Каковинском переулке. Квартиру можно снять за 450 тысяч рублей в месяц, в эту сумму включена также аренда машиноместа в подземном паркинге.

Ранее аналитики ЦИАН исследовали рынок элитного подмосковного жилья и пришли к выводу, что самая дорогая квартира на территории области сдается в аренду за полмиллиона рублей в месяц. Жилье находится в поселке Заречье Одинцовского района. Площадь квартиры — 230 квадратных метров.

Самой дешевой съемной квартирой марта 2019-го, по данным аналитиков Инком-Недвижимость, стала однокомнатная квартира у станции метро «Речной вокзал». 36-метровое жилье сдается за 20 тысяч рублей в месяц. По статистике компании, такой ценовой минимум сохраняется в столице от месяца к месяцу.

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