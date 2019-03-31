Поселиться в Подмосковье предложили за полмиллиона рублей в месяц

Самая дорогая съемная квартира Московской области находится в одном из поселков Одинцовского района, ее можно арендовать за 500 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в материалах аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

На подмосковном рынке аренды жилья около трех процентов предложения относится к категории жилья площадью более 100 квадратных метров, отмечается в исследовании компании. Эти квартиры сдаются по высокой цене — арендная ставка находится в пределах от 92 до 500 тысяч рублей в месяц.

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В частности, за полмиллиона предлагается арендовать квартиру в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Площадь недвижимости — 230 квадратных метров. «В квартире выполнен эксклюзивный ремонт по проекту французской студии, дизайнеры которой вдохновлялись интерьерами Филиппа Старка», — отмечается в материалах ЦИАН.

За 370 тысяч рублей в месяц выставлена в аренду 273-метровая квартира в поселке Жуковка, это второй по дороговизне объект Подмосковья. В квартире оборудована эксплуатируемая кровля. Квартиру в этом же поселке, но площадью 247 квадратных метров, можно снять за 350 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики компании исследовали российский рынок купли-продаж загородных домов и выяснили, что самый дорогой особняк страны находится в Подмосковье. Как и самая дорогая съемная квартира, этот объект находится в одном из поселков Одинцовского района Московской области. Особняк с 24 спальнями выставлен на продажу за 4,95 миллиарда рублей.

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