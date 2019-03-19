Усадьбу ссыльного графа выставили на продажу в Подмосковье

Расположенная на территории Московской области усадьба Горетово, некогда принадлежавшая графу Алексею Бестужеву-Рюмину, выставлена на продажу. Соответствующее объявление размещено на портале «Яндекс.Недвижимость».

Как отмечается в описании, усадьба построена на берегу Можайского водохранилища и имеет собственную береговую линию протяженностью 400 метров. На земельном участке общей площадью 5,4 гектара имеются различные строения: станция обезжелезивания воды (17 квадратных метров), насосная станция (17 «квадратов»), котельная (72 квадратных метра), сауна (41 «метр»), изолятор для больных (85 «метров»), тысячеметровый склад, три жилых корпуса площадью от 270 до 950 квадратных метров, административное-жилое здание (490 метров), административное здание (140 метров) и столовая площадью 520 «квадратов».

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«Также на участке расположены два пруда, футбольное и волейбольное поля, действующий собор и песчаный подход к Можайскому водохранилищу. Коммуникации: собственная скважина для питьевой воды, электричество, своя канализация, газ баллонный. Земельный участок и строения все в собственности», — уточняется в объявлении.

Собственник оценил историческую усадьбу в 100 миллионов рублей.

Имение Горетово формировалось на протяжении XVIII века, изначально принадлежало семье Мусиных-Пушкиных, затем — Бестужеву-Рюмину. Весной 1759 года императрица Елизавета велела сослать графа в Горетово, причем эту усадьбу на время ссылки он выбрал самостоятельно. Бестужев с семьей жил здесь до 1762 года, когда его помиловала Екатерина II. Впоследствии Горетово перешло в собственность рода Волконских. В советское время на территории организовали пансионат.

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