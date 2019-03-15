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Названа стоимость самой дешевой «однушки» Москвы

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Самым дешевым предложением жилья в аренду в Москве в марте 2019-го оказалась однокомнатная квартира рядом со станцией метро «Речной вокзал». Об этом свидетельствуют данные агентства «Инком-Недвижимость», поступившие в пятницу, 15 марта, в редакцию «Ленты.ру».

Квартира-рекордсмен сдается за 20 тысяч рублей в месяц. Это ухоженная 36-метровая «однушка» с ремонтом и хорошим паркетом. Второе место досталось однокомнатной квартире без ремонта, расположенной в пешеходной доступности от станции метро «Отрадное»: ее предлагается снять за 22 тысячи рублей в месяц.

Третье место рейтинга самых дешевых арендных квартир Москвы занимает «однушка» с ремонтом, новой мебелью и бытовой техникой, расположенная в пешей доступности от станции метро «Улица Горчакова». Эту квартиру можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц.

«Согласно нашим ежемесячным рейтингам наиболее демократичных предложений, минимальная ставка найма [месяц от месяца]
практически не меняется — это 20 тысяч рублей, — прокомментировала данные компании директор департамента аренды «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. — Исключениями стали август 2018 года и январь 2019-го с показателями, соответственно, 19,9 и 22 тысячи рублей».

Самой дешевой квартирой февраля, по данным аналитиков компании, стала 32-метровая «однушка» в районе Коптево, расположенная на первом этаже панельной пятиэтажки. Объект предлагался в аренду по ставке 20 тысяч рублей в месяц.

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