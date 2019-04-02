На Рублевке рухнули цены на особняки

Самые дорогие особняки элитного рынка Рублево-Успенского шоссе с 2014 года значительно подешевели. Об этом сообщается в материалах компании «Метриум», поступивших во вторник, 2 апреля, в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость квадратного метра таких домов за этот период снизилась с 32 до 13,5 тысячи долларов, бюджет покупки самого дорогого особняка сократился на 34 процента — со 160 до 100 миллионов долларов. Приведенные цифры отражают стоимость предложения, уточняют аналитики,. Цены, по которым заключаются сделки, могут быть существенно ниже — до 30-50 процентов от заявленного бюджета.

Причинами такой динамики в компании называют обесценивание рубля и падение спроса на дорогое загородное жилье.

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«Продавцы самих дорогих элитных загородных домов не имеют сегодня единой стратегии, — отмечает Илья Менжунов, управляющий директор «Метриум Премиум», участник партнерской сети CBRE. — Одни планомерно снижают цены, другие вкладываются в отделку, третьи вовсе снимают объекты с продажи. В отсутствии спроса владельцы даже самих дорогих домов готовы сдавать их в аренду».

В феврале 2019-го аналитики агентства недвижимости «Миэль» проанализировали рынок аренды элитного загородного жилья под Москвой. По их данным, самый дорогой коттедж области находится на Рублево-Успенском направлении. Этот 500-метровый дом сдается за 1,2 миллиона рублей в месяц.

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